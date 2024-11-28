Benzine zam geldi, tabelalar değişti! İşte, 28 Kasım güncel akaryakıt fiyatları…

Haber Merkezi

Her geçen gün yaşanan petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler akaryakıt fiyatlarını da etkileyerek tabelaları değiştirmeye devam ediyor.

Dün gece yarısından itibaren benzin fiyatlarında geçerli olmak üzere 74 kuruşluk bir zam daha geldi.

LPG ve motorinde herhangi bir değişiklik bulunmuyorken benzin fiyatları akaryakıt istasyonlarında ki tabelaları değiştirdi.

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLAR…

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzinin litresi: 43.07 TL

Motorin litresi: 44.16 TL

LPG litresi: 26.03 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzinin litresi: 42.96 TL

Motorin litresi: 44.10 TL

LPG litresi: 25.49 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzinin litresi: 43.49 TL

Motorin litresi: 44.73 TL

LPG litresi: 26.04 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzinin litresi: 43.99 TL

Motorin litresi: 45.23 TL

LPG litresi:25.94 TL