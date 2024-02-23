Berat Kandili’nde oruç tutulur mu, kaç gün tutulur? İşte faziletleri… Berat Kandili’ne kısa bir zaman kala, vatandaşları coşku sardı. Bu mübarek günle ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Berat Kandili’nde oruç tutulur mu, kaç gün tutulur? İşte detaylar…

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Berat Kandili'ne doğru hızla ilerlerken, müslümanlar bu manevi gün için heyecanla hazırlıklara başladı.

Receb ayının ilk kandili Regaib Kandili'ni geride bıraktık, Miraç Kandili de güzel dualarla idrak edildi.

Şimdi ise sırada Üç ayların son kandili olan Berat Kandili var.

Ancak bu özel gün öncesinde, vatandaşlar arasında kandil ibadetleriyle ilgili sorular artmaya başladı.

Peki, Berat Kandili’nde oruç tutulur mu? Berat Kandili orucu kaç gün tutulur?

Berat Kandili'nde oruç tutulur mu?

Hz. Peygamber (s.a.s.), “Şaban’ın on beşinci gecesi (yani Berat Gecesi) olduğunda o gece ibadet ediniz, gündüzünde de oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar şöyle buyurur: ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…” (İbn Mâce, İkâmetü's-salavât, 191 [1388]; bkz. Tirmizî, Savm, 39 [739]).

Diğer taraftan Hz. Peygamber (s.a.s.), Zilhiccenin ilk dokuz günü (Ebû Dâvûd, Savm, 61 [2437]; Nesâî, Sıyâm, 70 [2372]), pazartesi ve perşembe günleri, âşûrâ ve arefe günü oruç tutar (Müslim, Sıyâm, 196-197 [1162]; Nesâî, Sıyâm, 70 [2372]; İbn Mâce, Sıyâm, 41-42 [1733, 1739-1740]), pazartesi orucunu soranlara; “Bugün benim doğduğum ve Peygamber olarak gönderildiğim -veya Kur’ân’ın bana vahyedildiği- gündür.” (Müslim, Sıyâm, 197-198 [1162]) diye cevap verirdi.

Berat Kandili'nin önemi

Berat Kandili gecesini ibadetle geçirmenin pek çok sevabı olduğuna inanılır. Hz. Muhammed (s.a.v) bir hadisinde;

“Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (kandilden sonraki gün) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah-u Teâlâ, o andan fecir oluncaya kadar: "Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim.” buyurur.