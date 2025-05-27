Berrak denizini, eşsiz sahillerini gören büyüleniyor! İşte, dünyanın saklı cenneti olan o ada…

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Pasifik Okyanusu’nun ortasında, mavinin her tonunu barındıran sularda gizlenmiş bir ada ülkesi olan Kiribati, dünyanın en güzel plajlarına, mercan adalarına ve zengin biyolojik çeşitliliğe ev sahipliği yapan bu doğal cennet, çoğu gezginin rotasına bile girmiyor.

Toplam 33 adadan oluşan Kiribati, Okyanusya’nın Mikronezya alt bölgesinde yer alıyor. Bu adalardan sadece 20’sinde yaşam var. Ülke, üç büyük ada grubuna ayrılmış durumda: Phoenix Adaları, Line Adaları ve başkent Güney Tarawa’nın yer aldığı Gilbert Adaları.

Yaklaşık 70 bin kişinin yaşadığı Güney Tarawa, ülke nüfusunun yarısından fazlasına ev sahipliği yapıyor. Ancak en büyük ada Kiritimati, diğer adıyla Noel Adası, sadece ülkenin değil, dünyanın da en büyüleyici mercan adalarından biri olarak kabul ediliyor.

Aynı zamanda tuzlu su balıkçılığı açısından da çok değerli bir bölge. Ada, nesli tehlike altındaki endemik Bokikokiko kuşuna da ev sahipliği yaparak, Kiribati’yi biyolojik çeşitlilik açısından özel bir konuma taşıyor.

KARADA KÜÇÜK OKYANUSTA BÜYÜK!

Kiribati’nin toplam kara yüzölçümü yalnızca 811 kilometrekare olarak kayıtlara geçiyor bu da New York City'den bile daha küçük olduğunu gösteriyor.

Ancak ülkenin doğusundaki Line Adaları ile güneyindeki Gilbert Adaları arasındaki mesafe 4.500 kilometreyi buluyor. Bu da onu kara bakımından küçük olsa da, okyanusa en geniş yayılmış ülkelerden biri haline getiriyor.

Eşsiz doğal güzelliklerine rağmen, Kiribati turistlerin rotalarında yer almıyor. 2017'de yalnızca 5.663 turist giriş yaptığı bir ada olarak cennet adası büyüleyici güzelliğiyle misafirlerini bekliyor.