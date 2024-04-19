Beşiktaş - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Ankaragücü maçı için aramalar hız kazandı.
Beşiktaş ve Ankaragücü 33. haftanın açılış maçında kozlarını paylaşacak.
Beşiktaş ile Ankaragücü arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Fernando Santos ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta takımın başında Serdar Topraktepe yer alacak.
Futbolseverler Beşiktaş - Ankaragücü maçının ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.
Peki, Beşiktaş - Ankaragücü maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte derbinin merak edilenleri...
Beşiktaş - Ankaragücü maçı ne zaman?
Beşiktaş - Ankaragücü maçı 19 Nisan Cuma günü saat 20:00'de oynanacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.