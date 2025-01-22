Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı hangi kanalda? ŞİFRESİZ CANLI İZLE

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor!

7. hafta mücadelesinde Beşiktaş, güçlü İspanyol ekibi Athletic Bilbao’yu kendi sahasında ağırlayacak.

Siyah-beyazlı ekip, son 16 turu play-off biletini almak için son iki şansından birini bu maçta kullanacak.

Hazırlıklarını tamamlayan Kara Kartal, taraftarının desteğiyle galibiyet hedefliyor.

Futbolseverler ise bu önemli karşılaşmanın saat ve yayın bilgilerini merak ediyor.

Peki, Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz olarak izlenebilecek mi? İşte tüm detaylar...

BEŞİKTAŞ - ATHLETİC BİLBAO MAÇI HANGİ KANALDA?

Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak olan Beşiktaş – Athletic Bilbao maçı bu akşam saat 18.30’da başlayacak. Dev mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Emirhan Topçu, Uduokhai, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Joao Mario, Ernest Muçi, Rafa Silva, Ciro Immobile.

Athletic Bilbao: Unai Simon, De Marcos, Paredes, Alvarez, Yuri, Prados, Jauregizar, Berenguer, Inaki Williams, Nico Williams, Guruzeta

BEŞİKTAŞ - ATHLETİC BİLBAO MAÇI CANLI İZLE