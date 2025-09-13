Abone ol: Google News

Beşiktaş - Başakşehir FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Başakşehir FK maçının detayları merak uyandırdı. İşte, Beşiktaş - Başakşehir maçının detayları...

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 13.09.2025 09:10
Beşiktaş - Başakşehir FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. hafta maçında sahasında Başakşehir FK ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Konferans Ligi maçları nedeniyle ilk 4 haftada sadece 2 maç oynayan Beşiktaş, Eyüpspor'u yenerek 3 puan topladı.

Öte yandan bu sezon oynadığı 2 maçta 2 puan toplayan Başakşehir FK ilk galibiyetini almak istiyor.

Sergen Yalçın ve Nuri Şahin'in karşı karşıya geleceği müsabakanın büyük heyecana sahne olması bekleniyor.

Futbolseverler Beşiktaş ile Başakşehir FK arasında oynanacak maçın detaylarını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.

Peki, Beşiktaş - Başakşehir FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Beşiktaş - Başakşehir FK maçı ne zaman?

Beşiktaş - Başakşehir FK maçı 13 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 20:00'de oynanacak.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak müsabaka beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Bilgi Haberleri