Beşiktaş - Buducnost maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş hazırlık maçında Karadağ temsilcisi Buducnost ile karşı karşıya geliyor. İşte Beşiktaş - Buducnost maçının merak edilenleri..

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Trendyol Süper Lig’de 30. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından milli ara başladı.

Milli arada çalışmalarına devam eden Beşiktaş, bu arada iki hazırlık maçı oynanacak.

Siyah beyazlılar liglere verilen arada Buducnost ve Fatih Karagümrük ile hazırlık maçlarında karşılaşacak.

Futbolseverler Beşiktaş'ın hazırlık maçlarının detaylarını araştırmaya başladı. Beşiktaş ilk hazırlık maçında Karadağ ekibi Buducnost ile kozlarını paylaşacak.

Peki, Beşiktaş - Buducnost maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri...

Beşiktaş - Buducnost maçı ne zaman oynanacak?

Beşiktaş - Buducnost maçı 23 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak. Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri’nde oynanacak maçın yayıncı kuruluşu henüz belli olmadı...