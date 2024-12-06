Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. hafta maçında karşı karşıya geliyor.
Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde 137. kez karşı karşıya gelecek. Bu rekabet tarihinde alınan galibiyet sayılarında Fenerbahçe'nin ekibin 49-42'lik üstünlüğü bulunuyor.
Süper Lig deplasmanlarında oynadığı son 26 maçı kaybetmeyen Fenerbahçe kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik serisini yaşıyor.
Öte yandan evinde oynadığı son iki Süper Lig maçını kaybeden Beşiktaş, kötü gidişara dur demek istiyor.
Süper Lig'in zirvesini yakından ilgilendiren dev derbi futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.
Büyük heyecana sahne olması beklenen Beşiktaş - Fenerbahçe maçının detaylarını sizler için derledik.
İşte, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin detayları...
Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman?
Beşiktaş - Fenerbahçe maçı 7 Aralık 2024 Cumartesi (yarın) günü saat 19:00'da başlayacak.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak müsabaka beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.