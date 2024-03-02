Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte derbinin merak edilenleri... Beşiktaş ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde kozlarını paylaşacak. İşte dev derbinin merak edilenleri...

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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray maçı için aramalar hız kazandı.

Büyük heyecana sahne olması beklenen Beşiktaş - Galatasaray maçı için geri sayım başladı.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

Beşiktaş ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde 132. kez karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar oynanan maçlarda Galatasaray 49 Beşiktaş ise 39 galibiyet aldı. İki takım arasındaki 43 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Futbolseverler derbinin ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.

Peki, Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte derbinin merak edilenleri...

Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman?

Beşiktaş - Galatasaray maçı 3 Mart Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.