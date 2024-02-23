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Beşiktaş ile şampiyon olmuştu! Beşiktaş'ın eski yıldızı durmuyor! 17 maç 9 gol 1 asist

Beşiktaş ile şampiyon olmuştu! Beşiktaş'ın eski yıldızı durmuyor! 17 maç 9 gol 1 asist Sezon başında Suudi Arabistan ekiplerinden Al Taee'ye transfer olan Bernard Mensah yeni takımındaki performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. İşte Bernard Mensah'ın bu sezonki istatistikleri..