Beşiktaş ile şampiyon olmuştu! Beşiktaş'ın eski yıldızı durmuyor! 17 maç 9 gol 1 asist

2020/2021 sezonunda Beşiktaş formasıyla Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Bernard Mensah bu sezon gösterdiği performans ile dikkat çekiyor.
Suudi Arabistan Pro Lig takımların Al Taee takımında forma giyen Mensah attığı goller ile Arabistan'da adından söz ettiriyor.
Dünyaca ünlü birçok yıldız futbolcunun yer aldığı Suudi Arabistan Pro Lig'inde forma giyen Bernard Mensah sezon başında Kayserispor'dan Al Taee takımına transfer olmuştu.
29 yaşındaki Ganalı futbolcu kariyerinde Vitoria Guimaraes, Getafe, Kasımpaşa, Beşiktaş, Kayserispor ve Al Taee takımlarında forma giydi.
2020/2021 sezonunda Beşiktaş forması ile 35 maça çıkan Bernard Mensah siyah beyazlı forma ile şampiyonluk sevinci yaşamıştı.
Bernard Mensah, Beşiktaş formasıyla çıktığı 35 resmi maçta 4 gol 1 asistlik katkı sağlamıştı.
Beşiktaş'tan sonra Kayserispor'a transfer olan Mensah 2 sezon sarı kırmızılı takımda forma giydikten sonra bu sezonun başında Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu.
Performansıyla dikkat çekti
Bu sezon Al Taee formasıyla 17 resmi maça çıkan Mensah bu maçlarda 9 gol 1 asist ile oynadı.
Bernard Mensah'ın formasını giydiği Al Taee, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde oynadığı 20 maçta topladığı 18 puan ile 16. sırada düşme hattında yer alıyor.