Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş ile Kasımpaşa arasında oynanacak maçın detayları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.
Geçtiğimiz günlerde Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Beşiktaş, Kasımpaşa maçına Serdar Topraktepe yönetiminde çıkacak.
Siyah beyazlılar bu sezon Trendyol Süper Lig'de oynadığı 17 maçta 29 puan elde etti. Beşiktaş ligde 5. sırada yer alıyor.
Kasımpaşa ise Trendyol Süper Lig'de oynadığı 17 maçta topladığı 23 puan ile 9. sırada yer alıyor.
Futbolseverler Beşiktaş - Kasımpaşa maçının ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.
İşte zorlu maçın merak edilenleri...
Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman?
Beşiktaş - Kasımpaşa maçı 5 Ocak Cuma (bugün) günü saat 20:00'de oynanacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.