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Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş ile Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 19. hafta maçında kozlarını paylaşacak. İşte zorlu maçın detayları...