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Beşiktaş - Malmö maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Malmö maçı TRT 1'de mi?

Beşiktaş - Malmö maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Malmö maçı TRT 1'de mi? Beşiktaş ile Malmö arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi maçının hangi kanalda yayınlanacağı merak uyandırdı. İşte maçın yayınlanacağı kanal...