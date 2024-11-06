Beşiktaş - Malmö maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Malmö maçı TRT 1'de mi?
Hüseyin Topuz

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi dördüncü hafta maçında sahasında İsveç ekibi Malmö ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet 1 galibiyet alan siyah beyazlılar taraftarı önünde Malmö'yü yenmek istiyor.

Son maçlarda istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, Süper Lig'deki son maçında sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu.

Futbolseverler Beşiktaş ile Malmö arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi maçının hangi kanalda yayınlanacağı konusunda aramalarına hız verdi.

Peki, Beşiktaş - Malmö maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte yanıtı...

Beşiktaş - Malmö maçı hangi kanalda?

Beşiktaş - Malmö maçı 6 Kasım Çarşamba (bugün) günü saat 18:30'da oynanacak.

Beşiktaş - Malmö maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

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Hüseyin Topuz
Seo Editor