Beşiktaş - Malmö maçı şifresiz mi? Beşiktaş'ın Avrupa Ligi maçı hangi kanalda?

Ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş dördüncü maçında sahasında Malmö ile karşı karşıya gelecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet 1 galibiyet alan siyah beyazlılar taraftarı önünde Malmö engelini aşmak istiyor.
Son haftalarda istikrarsız bir görüntü çizen Beşiktaş son olarak sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenilerek taraftarlarını şoka uğrattı.
Giovanni van Bronckhorst ve öğrencileri Malmö maçını kazanarak yeniden bir çıkış yakalamak istiyor.
Futbolseverler Beşiktaş ile Malmö arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi maçının hangi kanalda yayınlanacağı konusunda aramalarına hız verdi.
Peki, Beşiktaş - Malmö maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte yanıtı...
Beşiktaş - Malmö maçı hangi kanalda?
Beşiktaş - Malmö maçı 6 Kasım Çarşamba günü saat 18:30'da oynanacak.
Beşiktaş - Malmö maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.