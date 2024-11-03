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Beşiktaş - Malmö maçı şifresiz mi? Beşiktaş'ın Avrupa Ligi maçı hangi kanalda?

Beşiktaş - Malmö maçı şifresiz mi? Beşiktaş'ın Avrupa Ligi maçı hangi kanalda? Beşiktaş ile Malmö arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi maçının hangi kanalda yayınlanacağı merak uyandırdı. İşte maçın yayınlanacağı kanal...