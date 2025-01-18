Beşiktaş - Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş, kendi sahasında Samsunspor’u konuk ediyor.

Bodrumspor karşısında aldığı galibiyetle moral bulan siyah-beyazlı ekip, bu mücadelede de üç puan alarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Ligde bu sezon başarılı bir performans sergileyen Samsunspor, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin ardından üçüncü sırada bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar, bu kritik deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor.

Karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Taraftarlar şimdiden Vodafone Park’ta oynanacak bu önemli mücadele için heyecanla bekliyor.

Peki, Beşiktaş - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte mücadeleye ilişkin detaylar…

BEŞİKTAŞ - SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş – Samsunspor maçı bu akşam saat 19.00’da başlayacak. Mücadele, beIN Sports 1’den canlı yayınlanacak.

Beşiktaş'ta tedavileri devam eden Necip Uysal, Gabriel Paulista ile Tayyip Talha Sanuç forma giyemeyecek.