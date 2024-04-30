Beşiktaş’ın listesinde! Aboubakary Koita kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi heyecan dorukta!
Yeni hoca arayışları ve transfer çalışmaları kulüpte hız kesmeden devam ediyor.
Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba liderliğinde yürütülen transfer çalışmalarıyla birlikte birçok isim gündeme geliyor.
Sezon sonunda kadrodan ayrılacak oyuncuların yerine takviyeler yapılması için yoğun çaba harcanıyor.
Son olarak, siyah-beyazlıların Aboubakary Koita ismini gündeme aldığı bildirildi.
Başta taraftarlar olmak üzere futbolseverler, Beşiktaş’la ismi anılan Aboubakary Koita’nın hayatını merak ediyor.
Peki, Aboubakary Koita kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?
Aboubakary Koita kimdir?
20 Eylül 1998 yılında dünyaya gelen Aboubakary Yeli Koita, Belçika Birinci Lig A takımı Sint -Truiden'de forvet olarak oynuyor.
Senegal'de Moritanya kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen oyuncu, Moritanya milli takımında forma giyiyor.
Koita, 9 Haziran 2017'de Gent ile profesyonel bir sözleşme imzaladı. 19 Temmuz 2019'da Waasland-Beveren ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
19 Haziran 2021'de Sint-Truiden'a katılan 25 yaşındaki yıldızın, sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor.
Asıl mevkii sol kanat olan 1.75 boyundaki oyuncu, kariyerinde 198 maça çıktı ve 35 gol, 12 asist kaydetti.