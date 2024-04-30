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Beşiktaş’ın listesinde! Aboubakary Koita kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?

Beşiktaş’ın listesinde! Aboubakary Koita kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Sezon sonunda birçok oyuncuyla yollarını ayırmayı planlayan Beşiktaş, yeni sol kanadını buldu. Siyah-beyazlıların gündeminde yer alan Aboubakary Koita kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte tüm detaylar…