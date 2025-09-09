Beslenme çantasındaki o kokuya son: İçine 1 dilim koyun...

Okul dönemiyle birlikte çocukların beslenme çantaları yeniden gündelik hayatın ayrılmaz bir parçası oldu.

Ancak birçok ebeveynin ortak şikâyeti, çantadan yayılan o rahatsız edici koku.

Sandviçler, meyveler ya da süt kutuları bazen birleşerek hiç hoş olmayan bir koku oluşturabiliyor.

İşte beslenme çantanızda kötü kokuyu engelleyecek, sadece bir dilimle işe yarayan yöntem...

Beslenme çantasına yerleştireceğiniz 1 dilim bayat ekmek, oluşabilecek kötü kokuları kısa sürede hapseder.

Ekmek, sahip olduğu gözenekli yapısıyla nemi ve kokuyu içine çeker. Böylece gün boyu çantada kalan yemekler birbirine karışarak koku oluşturmaz.

Ayrıca, bir limon dilimi veya kahve çekirdekleri de işe yarayabilir.