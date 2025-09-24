Beyaz altın ve gümüş arasındaki farklar nelerdir?

Takı seçiminde en çok merak edilen konuların başında beyaz altın ve gümüşün farkları geliyor.

Görünüşte birbirine benzese de, bu iki değerli metal hem kullanım alanları hem de değer açısından önemli farklılıklar taşıyor.

Beyaz altın, altının doğal sarı renginin beyaz metal alaşımlarıyla karıştırılmasıyla elde edilir. Genellikle pırlanta ve değerli taşlı takılarda tercih edilir.

Gümüş ise doğrudan çıkarılan ve işlenen doğal bir metaldir. Takılarda daha ekonomik bir seçenek olarak bilinir ve parlak, zarif bir görünüm sunar.

Beyaz altın dayanıklılık açısından gümüşe göre daha öne çıkar. Gümüş takılar zamanla kararma yapabilir ve düzenli bakım gerektirir. Beyaz altın ise özel kaplamalar sayesinde uzun süre parlaklığını korur.

Ayrıca, beyaz altın takılar yatırım değeri açısından da daha yüksek bir seçenek sunar.

Fiyat farkı da önemli bir kriterdir. Gümüş takılar bütçe dostu bir seçenek olurken, beyaz altın takılar hem estetik hem de değer olarak üst seviyede yer alır.

Seçim yaparken kullanım amacınıza, bütçenize ve uzun ömür beklentinize göre karar vermek önemlidir.