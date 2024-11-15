Beyin yakan IQ testi: Hangi pencere daha büyük?

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Bugün, görsel algınızı ve zekânızı sınayacak heyecan verici bir optik illüzyon bulmacasıyla karşınızdayız.

Bu bulmacada, sadece 5 saniye içinde hangi pencerenin daha büyük olduğunu bulmanız gerekiyor.

Basit gibi görünen bu illüzyon, algınızı, odaklanma becerinizi ve hızlı düşünme yeteneğinizi test etmeyi amaçlıyor.

Detaylara dikkat ederek doğru cevabı bulabilir misiniz? Zaman daralıyor, tüm dikkatinizi toplamanın tam zamanı.

Yukarıdaki resme bakın; yan yana yerleştirilmiş iki pencere görülüyor.

İlk bakışta farklı boyutlarda olduğunu görebilirsiniz. Peki, hangi pencere daha büyük?

Doğru cevabı bulmak için sadece 5 saniyeniz var.

Belirtilen süre içinde bulamadıysanız, doğru cevap için aşağı kaydırın.