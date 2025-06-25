Beyin yakan soru: Hangi adam en fazla ağırlığı taşıyor?

Optik illüzyonlar, zihinsel yeteneklerinizi test eden eğlenceli ve öğretici bulmacalar olarak her yaştan insanın ilgisini çekmeye devam ediyor.

Bu tür bulmacalar, beyninizin farklı çalışmasını sağlıyor. Görselin altında yatan ipuçlarını fark edebilmek için eleştirel düşünme, yaratıcılık ve farklı bakış açılarıyla analiz yapma becerileri gerekiyor.

İlk bakışta kolay gibi görünen bu optik yanılsama, aslında beyninizin algı ve yorumlama mekanizmalarını zorlayan etkili bir zihin egzersizi.

Görsele bakın ve 11 saniye içinde en fazla yükü taşıyan kişiyi bulun!

Yukarıdaki görselde tahta bir kütük taşıyan 3 adam yer alıyor.

İlk bakışta, hepsi benzer bir ağırlıkta tahta bir kütük taşıyor gibi görünüyor. Ancak içlerinden biri daha fazla ağırlık taşıyor.

Göreviniz en fazla ağırlık taşıyan kişiyi 11 saniye içinde bulmak.

Bulamadıysanız aşağıdaki cevabı kontrol edebilirsiniz.

Kütüğün iki ucu ortadan daha hafiftir, çünkü tüm ağırlık herhangi bir uzun öğenin merkezine gelir. Bu yüzden tahta kütüğün en fazla ağırlığını taşıyan kişi kırmızı palto giyen adamdır.