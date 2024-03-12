Beyin yakan zeka testi: Şefin kayıp saatini sadece şahin gözlüler bulabiliyor! Görseldeki mutfak şefinin saati kaybolmuş durumda. Saati bulmak için gereken süre ise sadece 10 saniye. Bakalım şefin kayıp saatini bulabilecek kadar dikkatli misiniz?

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Optik illüzyonlar beyninizin nasıl çalıştığına dair önemli ipuçları verebilir.

Bu tür optik illüzyon görselleri genellikle bilişsel yetenekleri ölçmek için tasarlanmış testlerdir.

Bugün sizlerin dikkat konusunda becerilerinizi test edebileceğiniz zorlu ve eğlenceli bir test ile sizlerleyiz.

Aşağıda vereceğimiz görselde bir restoranın mutfağındaki karmaşık ve hareketli anların görüntüsü yer alıyor.

Burada sizden istenilen şefin kayıp saatini bulmak. Şefin saati mutfakta bir yerlerde ama kimse farkedemiyor.

Peki siz resime baktığınızda bu saati ne kadar sürede bulabileceksiniz?

İşte birçok kişinin uzun uzun bakmasına rağmen saati bir türlü göremediği o resim...

Siz bu resime baktığınızda şefin kayıp saatini görebildiniz mi?

Resimdeki saati kimileri kısa sürede farkederken kimileri uzun süre bakmasına rağmen göremiyor.

Görselde bulunan saati bulamayanlar için testin cevabını aşağıda paylaşıyoruz.

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İşte saatin yeri;

Şefin kayıp saati ekranın üst kısmında bulunan kırmızı alanın içerisinde yer alıyor...