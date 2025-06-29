Beyni esneten bulmaca: Gizli kertenkeleyi 11 saniyede bulun

Bir zeka oyunu, zihniniz için eğlenceli küçük bir meydan okuma gibidir. Bu, genellikle alışkın olmadığınız şekillerde yaratıcı ve eleştirel düşünmenizi sağlamak için tasarlanmış bir bulmaca veya bilmecedir.

İlk bakışta, bir zeka oyunu basit görünebilir, ancak çözüm genellikle olaylara farklı bakmanızı veya kutunun dışında düşünmenizi gerektirir veya beyninizin algısının, görüntü hakkında ne düşündüğünüze göre değişmesi gerekir.

Ayrıca, bu bulmacalar sadece eğlenceli olmakla kalmaz, aynı zamanda daha fazla odaklanmanıza, hafızanızı geliştirmenize ve sorunları çözmenize yardımcı olur.

Günümüzün zorlu bulmacası, kivi meyvesindeki kertenkeleyi bulmaktır.

Yani, 140+ IQ seviyesine sahip bir dahi olduğunuzu düşünüyorsanız, kivi meyvesindeki kertenkeleyi sadece 11 saniyede bulun.

Kaynak: brightside

Peki, meydan okumaya hazır mısınız? Tamam, meydan okumaya başlamadan önce görseli kısaca gözden geçirelim. Bu görüntü, belirli bir kivi meyvesinin dilimler halinde kesildiği eğlenceli bir görsel zeka bulmacasıdır.

İlk bakışta, bu görüntü çok normal görünüyor. Ama kivinin içinde gizli bir kertenkele var. Buradaki zorluk, kivi meyvesindeki kertenkeleyi bulmaktır.

Yani IQ'nuzun insanların %99'undan daha yüksek olduğunu düşünüyorsanız, keskin IQ'nuzu ve gözlem becerilerinizi kullanarak kertenkeleyi 11 saniyede bulun.

Çabuk! Zaman bitiyor...

3… 2… 1…

Resme dikkatlice bakın; Görüntünün merkezine yakından bakın, görülen bir gölge var.

Kivi meyvelerinde saklandığı yer orası...