Biberin acı mı yoksa tatlı mı olduğu nasıl anlaşılır? İşte püf noktaları...

Hüseyin Topuz

Sivri biber, mutfaklarımızın vazgeçilmez tatlarından biridir. Ancak her zaman sürprizlerle doludur.

Kimi zaman ağızda tatlı bir lezzet bırakırken, kimi zaman da yanaklarımızı kızartacak kadar acı olabilir.

Peki, sivri biberin tatlı mı yoksa acı mı olduğunu önceden anlamanın bir yolu var mı?

Sivri biberin acı mı tatlı mı olduğunu anlamak için şu püf noktalarını kullanabilirsiniz...

Şekil ve Boyut

Sivri biberin şekli ve boyutu, genellikle tadını ele verir. İnce, uzun ve sivri olan biberler genellikle acıdır. Daha dolgun ve kısa olanlar ise tatlı olma eğilimindedir.

Renk

Yeşil tonları genelde tatlı biberlerde daha açıkken, koyu ve parlak yeşil tonları acı biberlerde yaygındır. Olgunlaşmış kırmızı biberler de acı olabilir.

Doku ve Parlaklık

Acı biberler genelde daha sert ve parlak bir yüzeye sahiptir. Tatlı biberler ise biraz daha yumuşak ve mat olabilir.

Sap ve Uç

Acı biberlerin sap kısımları daha ince, uçları ise daha sivri olabilir. Tatlı biberlerin uç kısmı genellikle daha yuvarlaktır.

Tat Testi

Eğer yukarıdaki ipuçları yeterli gelmezse, biberin küçük bir kısmını çiğneyerek tadını kontrol edebilirsiniz.

Bu yöntemler biberin türüne göre değişiklik gösterebilir, bu yüzden her zaman kesin bir sonuç vermeyebilir.