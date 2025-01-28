Bilgisi Olmayan Yandı: Trafik İşaretlerinde Yeni Dönem Başladı

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2024 yılının Eylül ayında tanıtılan R-33 kodlu yeni trafik levhası, 2025 itibarıyla Avrupa yollarında yerini almaya başladı.

Yatay çizgilerle kırmızı üçgen içine yerleştirilmiş yarım araba figürü, özellikle daralan yollar ve tehlikeli geçiş noktaları için tasarlanmış bir uyarı işareti olarak dikkat çekiyor.

Sürücüler arasında merak uyandıran bu yeni levha, trafik güvenliğini artırmayı ve sürücüleri daha etkili bir şekilde bilgilendirmeyi hedefliyor.

Avrupa Birliği tarafından desteklenen bu yenilik, bölgedeki trafik kurallarını modernize etme çabalarının bir parçası olarak görülüyor.

Türkiye’nin de Avrupa Birliği’ne aday ülke statüsünde olması, bu levhaların ilerleyen yıllarda ülkemizde de kullanılabileceğine işaret ediyor. Peki, bu levha ne anlama geliyor?

YENİ TRAFİK LEVHASI

Avrupa’da kullanılmaya başlanan bu yeni trafik işareti, yalnızca zorlu hava koşullarında görüş mesafesinin düştüğü dağ yollarında kullanılacak.

Kırmızı üçgen içindeki yarım araba figürü ve yatay çizgilerle dikkat çeken bu levhalar, sürücülere düşük hızda seyretmeleri gerektiğini ve trafik kurallarına daha fazla özen göstermelerini hatırlatmayı amaçlıyor.

Trafik uzmanları, bu levhaların görüldüğü bölgelerde sürücülerin kısa farlarını veya gündüz farlarını açık tutmalarını öneriyor.

Ayrıca, diğer sürücülerin görüşünü olumsuz etkilemeyecek durumlarda sis farlarının devreye sokulması, güvenli bir sürüş için önemli bir adım olarak vurgulanıyor.

Şu an için Türkiye’yi kapsamayan bu uygulama, Avrupa Birliği standartlarına uyum çerçevesinde ilerleyen yıllarda ülkemizde de gündeme gelebilir. Ancak şu an için Karayolları Trafik Kanunu’nda herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.