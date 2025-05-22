Bilim açıkladı: İşte zayıflamak için en doğru yemek saatleri

Haber Merkezi

Avrupa Obezite Kongresi’nde (ECO) önümüzdeki ay sunulması beklenen bir araştırma, öğün saatlerinin kilo kontrolündeki etkisini gözler önüne serdi.

Çalışmaya göre, günlük kalori alımını sabah saatlerinde başlayarak sekiz saatle sınırlandırmak, uzun vadede kilo vermede oldukça etkili bir yöntem olabilir.

Araştırma kapsamında, sabah 10.00'dan önce yemek yemeye başlayan ve günün geri kalan 16 saatinde herhangi bir gıda tüketmeyen katılımcılar, 12 haftalık süre zarfında ortalama 4,2 kilo verdi.

Daha da dikkat çekici olan ise, bu beslenme modelini yalnızca üç ay uygulayan katılımcıların bir yıl sonra bile ortalama 2,2 kilogramlık kilo kaybını korumuş olması.

EN ETKİLİ SONUÇ SABAH BAŞLAYAN ÖĞÜNLERDE

Diğer gruplarda da kilo kaybı gözlense de, sonuçlar daha sınırlı kaldı. Öğle sonrası 13.00’ten sonra yemek yemeye başlayanlar 3,1 kilo verirken, bir yılın sonunda 2 kiloluk bir düşüş sağladı.

Kendi tercih ettikleri sekiz saatlik periyotta beslenenler ise başlangıçta 3,8 kilo kaybetti ancak bu kayıp zamanla 0,7 kilograma kadar geriledi.

12 saatlik yemek aralığı uygulayanlarda ise sonuçlar daha düşük kaldı. Bu grup sadece 1,4 kilogram kaybederken, bir yıl sonunda 0,4 kilogramlık bir artış gözlendi.

Araştırmayı yürüten Dr. Alba Camacho-Cardenosa, asıl etkinin sekiz saatlik yeme aralığını takip eden 16 saatlik açlık süresinden kaynaklandığını belirtti.

Ancak uzmanlar, bu tür beslenme yöntemlerinin mutlaka bir sağlık profesyonelinin kontrolünde uygulanması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.