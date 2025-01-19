Bilim bu işi de çözdü; İşte eski sevgiliyi unutmanın en etkili yolu

Yağmur Dinç

Unutmak, zaman alan bir şeydir.

Özellikle "eski sevgiliyi unutmak" ise, birçok kişinin en zorlandığı konudur.

Kadın erkek fark etmeksizin yaşanmışlıkların acısını hafifletmek ve normale dönmek yorucu olabilir. Bu noktada, "bilimsel" bir tavsiye, size yardımcı olabilir.

UNUTMANIN BİLİMSEL YÖNTEMLERİ

Beyin, geçmişi genellikle idealize etme eğilimindedir. Frontiers in Psychology dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, ilişkinin olumsuz yanlarını yazılı olarak değerlendirmek, idealizasyonu azaltır.

Sosyal medyada eski sevgiliyi takip etmek, bağlanma sürecini uzatır. Journal of Cyberpsychology çalışmaları, sosyal medyada eski sevgiliyi görmekle tetiklenen beyin aktivitesinin, bağımlılıkla ilişkili bölgeleri etkilediğini gösteriyor.

Eski sevgiliyle yapılan aktiviteler, alışkanlık döngüleri oluşturur. Nature Neuroscience çalışmaları, yeni bir rutin veya hobi oluşturmanın bu döngüleri kırmaya yardımcı olduğunu göstermektedir.

Psychology of Sport and Exercise dergisi, fiziksel aktivitenin depresyon ve stres belirtilerini azaltabileceğini kanıtlamıştır.