Bilim insanları açıkladı: Bu ayda doğan çocuklar daha zeki oluyor Çocukların doğdukları ayın, ilerideki başarılarına etkisi olduğunu biliyor muydunuz? Bilim insanları son noktayı koydu. Bakın en zeki çocuklar hangi ayda doğuyormuş.

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Genellikle doğduğumuz ay, sadece doğum günümüzü ve burcumuzu etkilediği düşünülür.

Ancak son yapılan araştırmalar, bebeklerin dünyaya geldikleri ayın zeka seviyelerini belirleyici bir faktör olabileceğini öne sürüyor.

Bilim insanları tarafından 1 milyonun üzerinde öğrencinin verileri incelenerek yapılan çalışma, en zeki çocukların hangi ayda doğduklarını belirlemeye odaklandı.

6 ile 15 yaş arasındaki çocukların ABD'deki okul performansları göz önünde bulundurularak gerçekleştirilen bu araştırma, oldukça şaşırtıcı sonuçlar ortaya koydu.

En zeki çocuklar bu ayda doğuyor

Son yapılan araştırmalar, Eylül ayında dünyaya gelen çocukların ders performanslarının diğer aylarda doğanlara göre belirgin şekilde daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor.

Bu çocuklar, ortaokul ve liselerde sadece başarılı olmakla kalmıyor, üniversitelerde de en yüksek dereceleri elde etmekte.

Öte yandan, en başarısız öğrencilerin genellikle Ağustos ayında doğdukları belirlendi. İlk başta oldukça şaşırtıcı gelen bu bulgular, ABD Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu tarafından da doğrulandı.

ABD'de çocukların 6 yaşında okula başlamasıyla ilgili olanak, yapılan araştırmanın 6 yaş itibarıyla gerçekleştirilmesini açıklıyor.

Bu duruma dikkat çeken bir kurum, Eylül ile Aralık ayları arasında doğan çocukların, yaz aylarında doğanlara göre daha büyük yaşlarda okula başladığını vurguluyor. Bu da ilerleyen yaş nedeniyle zeka seviyesinin arttığını öne sürüyor.

En başarılı sporcular Ağustos'ta doğuyor

Ağustos ayında doğan çocukların akademik anlamda en başarısız olduğu bilinen bir gerçek.

Ancak, başka bir araştırma, bu çocukların spor alanında önemli başarılar elde ettiğini gösteriyor. Futbol, basketbol ve daha birçok alanda, en parlak yıldızların ağustos doğumlu olduğu tespit edildi.