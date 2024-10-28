Bilim insanları açıkladı: Göz renginiz hem sağlığınız hem kişiliğiniz hakkında bakın neler diyor...

Haber Merkezi

Almaya Oftalmoloji Derneği tarafından yapılan bir çalışma sonucunda göz renginin sağlık ve kişilik üzerinde etkileri olduğu ortaya çıktı.

Göz renginin bazı hastalıklara yatkınlık oluşturabileceğini ortaya koyan çalışmayla birlikte rengin göz sağlığı ve genel sağlık üzerinde önemli bir rol oynadığı belli oldu.

Köln Üniversitesi Hastanesi Oftalmoloji Merkezi Direktörü Prof. Dr. Claus Cursiefen tarafından yapılan açıklamalar sonrasında gözdeki melanin oranının göz hastalıkları konusunda ipuçlarıyla dolu olduğu ortaya çıktı.

Aynı zamanda göz renginin kişilik üzerinde de belirleyici etkilere sahip olduğunu ortaya koyan araştırmaya göre bakın göz renginize göre kişilik özellikleriniz ve hangi hastalıklara yatkınlığınız nelermiş.

HEM SAĞLIĞINIZI HEM KİŞİLİĞİNİZİ ELE VERİYOR!

Yapılan araştırmalar sonucunda, göze rengini veren melanin oranı göz hastalıkları konusunda da ipuçları veriyor. Buna göre, mavi, yeşil gibi açık renkli gözlerde ışığa duyarlılık ve retina hastalıkları riskinin daha yüksek olduğu belirtiliyor.

Koyu renkli gözlerde ise melanin oranının katarakt ve kornea nakli reddi oranlarına daha yatkın olduğu tespit edildi.

Kişilik özelliklerinde de etkili olduğu kanıtlanan göz renginiz bakın kişiliğiniz hakkında hangi ipuçlarını veriyor. Yapılan çalışmalara göre mavi gözlü kişiler genellikle sakin ve stratejik düşünce yeteneğine sahipken, ela gözlüler maceracı ve cesur bir karaktere sahip olarak tanımlanıyor. Kahverengi gözler ise uyumlu ve güvenilir bir kişiliği simgeliyor.