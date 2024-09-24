Bilim insanları açıkladı: O saate dikkat! Meğer erkeklerin beyni o saatten sonra küçülüyormuş... ABD’de gerçekleştirilen bir araştırma sonucunda çarpıcı bir sonuca imza atıldı. Erkeklerin beyinlerinin günün belirli saatlerinde küçüldüğü tespit edildi.

Haber Merkezi

ABD’de bulunan Pennsylvania Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, erkek beyni hakkında çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.

26 yaşındaki bir erkek beyni 30 gün boyunca 40 kez taranması sonucunda şaşırtıcı sonuçlar ortaya konulmasını sağladı.

İncelenen erkek beyninde gün içerisinde yaşanan hormonel değişikliklerin beyin hacminin küçülmesinde etkili olduğu ortaya kondu.

O SAATTEN SONRA KÜÇÜLÜYOR...

Yapılan çalışma sonucunda erkeklerin vücudunda salgılanan steroid hormonlarının sabah ve akşam farklı düzeylerde olması beyin hacminde de gözle görülür farkların oluşmasına neden oluyor.

Araştırmanın en çarpıcı olan sonuçları arasında ise erkek beyninin akşam saat 8’den sonra küçülmeye başladığı ve gece boyunca da sıfırlandığı dikkat çekti.