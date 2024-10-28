Bilimsel olarak kanıtlandı: Günde 5 adet fındık yiyin, bu hastalıkları bitirin

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Fındık, zengin besin değerleri ve çok yönlü kullanımı ile mutfaklarımızın vazgeçilmez bir parçası.

Yemeklerde, tatlılarda, kahvaltılıklarda ve atıştırmalıklarda sıklıkla karşımıza çıkan bu besin kaynağı, sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda sağlığa olan katkılarıyla da dikkat çekiyor.

Özellikle fındık yağı, hem kozmetik ürünlerde hem de yemeklerde kullanılan önemli bir bileşen.

Uzmanlar, günde sadece 5 adet fındık tüketmenin sağlığımıza birçok fayda sağladığını belirtiyor. Peki, günde 5 adet fındık yemek ne işe yarıyor?

GÜNDE 5 ADET FINDIK YEMENİN FAYDALARI

Harvard Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen yeni bir araştırma, fındığın sağlık faydalarına bir yenisini daha ekledi.

Yapılan araştırmaya göre düzenli olarak fındık tüketmek, prostat kanserini yüzde 34 oranında engelliyor. Ayrıca bu araştırmayla fındığın tip 2 diyabet ve kalp hastalıklarına karşı da etkili olduğu görüldü.

Araştırmayı yürüten uzmanlar, fındığın besin değeri açısından zengin bir kaynak olduğunu ve doğal karbonhidrat, yağ, protein, mineral ve vitaminler içerdiğini vurguladı.