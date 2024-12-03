BİLSEM sınav tarihi belli oldu! 2024 BİLSEM sınavı ne zaman?

Hüseyin Topuz

BİLSEM özel yetenekli öğrencilerin yetenekli oldukları alanları fark etmeleri ve o alanda gelişebilmeleri amacıyla, okullarına ek olarak eğitim alabilecekleri kurumlar olarak nitelendirilmektedir.

BİLSEM sınav tarihi veliler ve öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. 2024 yılında yapılacak olan BİLSEM sınavı merakla bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanacak olan 2024 BİLSEM sınavı için öğrencilerin son hazırlıkları sürüyor.

6 Aralık'ta sona erecek olan BİLSEM başvurularının ardından özel yetenekli olan öğrenciler ön değerlendirme sınavına katılım sağlayacak.

Bireysel değerlendirme aşamasına geçmeye hak kazanan öğrencilerin listesi ise 28 Şubat 2025’te ilan edilecek.

Peki, 2024 BİLSEM sınavı ne zaman? İşte merakla beklenen o tarih...

2024 BİLSEM sınavı ne zaman?

11 Aralık 2024 tarihinde yapılacak olan ön değerlendirme sınavına katılacak öğrencilerin giriş belgeleri e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden erişime açılacak.