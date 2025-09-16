BİM (BIMAS) 2. taksit temettü ödemesi ne zaman? İşte merak edilen tarih...

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS), 2025 yılı temettü ödemeleriyle yatırımcıların dikkatini çekmeyi sürdürüyor.

BIMAS 2. taksit temettü ödeme tarihleri son günlerde gündemdeki yerini koruyor.

İstikrarlı temettü politikasıyla öne çıkan BİM, bu yıl üç taksit halinde toplamda hisse başına brüt 13 TL, net 11,050 TL temettü dağıtacağını duyurdu.

Haziran ayında ilk temettü ödemelerini alan yatırımcılar, 2. taksit temettü ödemesinin ne zaman yapılacağını ve hesaplarına hangi gün geçeceğini merak ediyor.

Peki, 2. taksit ödemesi ne zaman yapılacak? İşte merak edilen o tarih...

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş., 2025 yılı temettü ödemelerini üç taksit halinde gerçekleştireceğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Şirket, toplamda hisse başına brüt 13 TL, net 11,050 TL temettü dağıtacak.

Taksitlere göre ödeme planı şu şekilde:

İlk Taksit

18 Haziran 2025 tarihinde, hisse başına brüt 4 TL, net 3,4 TL.

İkinci Taksit

17 Eylül 2025 tarihinde, hisse başına brüt 4 TL, net 3,4 TL.

Üçüncü Taksit

17 Aralık 2025 tarihinde, hisse başına brüt 5 TL, net 4,25 TL.