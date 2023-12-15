BİM cebinizi düşünen fiyatlarla geliyor: 22 Aralık aktüel indirim kataloğu yayında! Bütçe dostu market zinciri BİM, 22 Aralık indirim kataloğunu yayımladı. Bu hafta alışveriş tutkunları geniş bir ürün yelpazesiyle karşılaşacak. Ürünler görülmemiş fiyatlarla raflarda yerini alacak.

ensonhaber.com

BİM, 22 Aralık 2023 tarihli aktüel ürünler kataloğuyla vatandaşların dikkatini çekmeye devam ediyor.

Market zincirlerinin arasında uygun fiyatlarıyla öne çıkan BİM'in son kataloğu, çeşitlilik ve bütçe dostu fiyatlarla müşterilerin beklentilerini karşılıyor.

Önümüzdeki hafta BİM marketlerde, tencere takımlarından, mutfak eşyalarına, kahve makinesinden oyuncaklara birçok ürün raflarda yerini alacak.

Vatandaşlar indirimli alışveriş için BİM 22 Aralık aktüel indirim kataloğunu araştırıyor.

Siz de bu fırsatı kaçırmayın! İşte 22 Aralık Cuma günü BİM'e gelecek ürünler...