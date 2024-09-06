BİM ev hanımlarına bayram yaşatacak! Yemek Takımı 849.00 TL, Çelik Tencere 595.00 TL Türkiye’nin uygun fiyatlı marketlerinden biri olan BİM, 13 Eylül tarihli indirim kataloğunu yayımladı. Bu hafta mutfak araç gereçlerinde dev indirimler olacak. Kaçıran başını taşlara vuracak.

Haber Merkezi

BİM'in 13 Eylül 2024 katalogları bu hafta adeta bir fırsatlar cenneti!

Çeyiz ürünleri bu Cuma indirimlerinin yıldızı oldu. BİM'in Aktüel listelerinde, ihtiyacınız olan pek çok üründe cazip kampanyalar var.

Bu hafta, özellikle çeyiz alışverişi yapanlar için müjde niteliğinde fırsatlar sunuluyor.

Katalogda mutfak ürünlerinden çeşitli ev eşyalarına kadar birçok ürün, göz kamaştıran indirimlerle karşınıza çıkacak.

Uygun fiyatlı fincan takımları, tencere seti, tava seti ve daha birçok ürün…

Bu fırsatlar kaçmaz. İşte BİM 13 Eylül indirim kataloğu…