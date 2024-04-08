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BİM’de bayram var, izdiham kaçınılmaz! Piknik Çantası, Termos, Yemek Takımı…

BİM’de bayram var, izdiham kaçınılmaz! Piknik Çantası, Termos, Yemek Takımı… BİM, her zamanki gibi müşterilerine enfes fırsatlar sunmaya devam ediyor! 12 Nisan'da başlayacak olan aktüel katalog indirimleri, yaz mevsimine özel ürünlerin yanı sıra mutfak ihtiyaçlarını da kapsıyor.