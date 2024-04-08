BİM’de bayram var, izdiham kaçınılmaz! Piknik Çantası, Termos, Yemek Takımı…

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BİM, yazın gelmesiyle birlikte müşterilerine harika fırsatlar sunmaya hazırlanıyor.
12 Nisan'da başlayacak olan BİM aktüel katalog indirimleri, yaz mevsimine özel ürünlerin yanı sıra mutfak ihtiyaçlarını da kapsıyor.
Yaz aylarının sıcak günlerinde serinlemek için gerekli olan ürünlerin yanı sıra, mutfakta işlerinizi kolaylaştıracak gereçler de BİM'in indirim listesinde yer alacak.
Ayrıca teknolojik ürünler ve kişisel bakım ürünleri de indirim kapsamında olacak, böylece yazın keyfini çıkarırken ihtiyaç duyduğunuz her şeyi uygun fiyatlarla temin edebileceksiniz.
İşte BİM 12 Nisan indirim kataloğu...