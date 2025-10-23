Abone ol: Google News

BİM'de bu cuma: 24 Ekim 2025 aktüel ürünler afişleri! Beyaz eşya, termos, ısıtıcı, şık terlikler...

BİM'de her cuma yer alan aktüel ürünler, müşterilerin dikkatini çekiyor. Bu cuma günü (24 Ekim 2025) fırsatlarda neler var neler yok internetten araştırılıyor. İşte, BİM yeni aktüel ürünler afişleri...

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 23.10.2025 15:12
  • BİM, her hafta yayımladığı aktüel ürün afişleriyle müşteri ilgisini çekiyor.
  • 24 Ekim 2025 Cuma günü için beyaz eşya, termos, spor malzemeleri gibi çeşitli ürünler sunulacak.
  • Müşteriler, mağazaya gitmeden önce bu ürünleri internetten araştırıyor.

BİM, aktüel ürün kategorisinde her hafta afiş yayınlıyor.

Bu haftaki afişlerde spor malzemeleri, terlik, beyaz eşya, oyuncak ve züccaciye olmak üzere farklı bin bir çeşit ürün geldi.

Haftanın indirimlerinden faydalanmak isteyenler mağazalara gitmeden önce arama motorları üzerinden araştırıyor.

İşte, 24 Ekim Cuma BİM'de...

