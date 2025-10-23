BİM'de bu cuma: 24 Ekim 2025 aktüel ürünler afişleri! Beyaz eşya, termos, ısıtıcı, şık terlikler...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

BİM, aktüel ürün kategorisinde her hafta afiş yayınlıyor.

Bu haftaki afişlerde spor malzemeleri, terlik, beyaz eşya, oyuncak ve züccaciye olmak üzere farklı bin bir çeşit ürün geldi.

Haftanın indirimlerinden faydalanmak isteyenler mağazalara gitmeden önce arama motorları üzerinden araştırıyor.

İşte, 24 Ekim Cuma BİM'de...