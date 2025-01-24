BİM'de Deterjan Fırsatları Başlıyor: BİM 28 Ocak Aktüel Ürünler

Haber Merkezi

BİM, 28 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni aktüel kataloğunu duyurdu.

Her hafta olduğu gibi bu hafta da vatandaşlara uygun fiyatlarla kaliteli ürünler sunan BİM, geniş ürün yelpazesiyle dikkat çekiyor.

Gıda, temizlik ve kozmetik kategorilerindeki indirimlerle dolu katalog, özellikle ekonomik alışveriş yapmak isteyenlerin radarına girecek.

Bu hafta kataloğun öne çıkan ürünleri arasında yüz bakım kremleri, aydınlatıcılar ve temizlik malzemeleri bulunuyor.

Siz de 28 Ocak’tan itibaren BİM şubelerinde bu fırsatları kaçırmayın!

İşte BİM 28 Ocak indirim kataloğu…