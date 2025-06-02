BİM’de dev fırsat başlıyor: Duyan akın edecek! 10 Haziran Aktüel Katalog

Haber Merkezi

Ekonomik alışverişin adresi BİM, 10 Haziran Salı günü geçerli olacak yeni indirim kataloğunu yayımladı.

Katalogda her zevke ve ihtiyaca hitap eden birçok ürün dikkat çekiyor.

Gıda reyonunda piliç bonfile, peynir çeşitleri, süt, yoğurt, sucuk, salam, sosis gibi ürünler öne çıkarken, atıştırmalıklar ve içecekler de cazip fiyatlarla raflardaki yerini alacak.

Ayrıca, çözünebilir kahve, yüzey temizlik havlusu, temizlik ürünleri, oda kokusu gibi temizlik ve bakım ürünleri de katalogda yer alıyor.

Giyim reyonunda ise Kiğılı markalı erkek atlet, boxer ve çorap çeşitleri öne çıkıyor.

İşte BİM 10 Haziran indirim kataloğu: