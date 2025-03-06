BİM’de Salı indirimleri başlıyor: Tavuk, süt, peynir, sucuk, tereyağı… BİM 11 Mart Aktüel

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BİM, 11 Mart'ta alışverişseverleri sevindirecek büyük indirim fırsatlarıyla karşımıza çıkıyor!

Bu hafta, temel gıda ürünlerinden atıştırmalıklara kadar birçok ürün reyonlarda yerini alacak.

Yoğurt, ayran, labne, tulum peyniri gibi gıda ürünleri büyük indirimlerle satışa sunulurken, baget tavuk, revani çeşitleri, tereyağı ve süt gibi günlük ihtiyaçlar da uygun fiyatlarla raflardaki yerini alacak.

Ayrıca, kahve çeşitleri, gazlı içecekler, tuzlu leblebi, yer fıstığı ve fındık kreması gibi pasta malzemeleri de fırsatlar arasında.

İşte BİM 11 Mart'tan itibaren geçerli olan indirimli ürünler: