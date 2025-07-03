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BİM’de temmuza özel yağ fırsatları: 5 lt mısır yağı 299 TL, 1 lt zeytinyağı 195 TL…

BİM, Temmuz ayına özel yağ kampanyalarıyla dikkat çekiyor. 8 Temmuz indirim kataloğu yayımlandı. 5 lt mısır yağı ve 1 lt zeytinyağı fiyatları dikkat çekti. İşte BİM Temmuz aktüel ürünler…

Haber Merkezi Haber Merkezi
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BİM’de temmuza özel yağ fırsatları: 5 lt mısır yağı 299 TL, 1 lt zeytinyağı 195 TL…

BİM, Temmuz ayının ikinci haftasına özel aktüel kataloğunu yayımladı.

8 Temmuz 2025 Salı günü başlayacak kampanyalarda birbirinden cazip ürünler uygun fiyatlarla tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

Katalogda yer alan 22 farklı üründe ise piliç parmak köfte, hindi füme, piliç hamburger, et karides ve kuzu kebap gibi zengin et ürünleri göze çarpıyor.

Peynir, yoğurt ve diğer süt ürünleri de katalogda geniş bir yer tutuyor.

Ayrıca mısır yağı ve zeytinyağı uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. 

İşte BİM 8 Temmuz indirim kataloğu:

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