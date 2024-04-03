BİM'den bayrama özel fırsat: Süzme Bal 149.75, Reçel 22.50 TL, Zeytin 129.00 TL...

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BİM'in 9 Nisan 2024 tarihli kataloğunun gecikmeli olarak yayınlanmasının ardından herkesi bir heyecan sardı.
Artık beklenen fırsatlar ve kampanyaların detayları gün yüzüne çıktı ve insanlar bu harika fırsatları kaçırmamak için BİM mağazalarına akın ediyor.
BİM Aktüel kataloğundaki yeni Salı fırsatlarıyla ilgili detaylar, yeni ürünler ve kampanyaları bir arada sunuyor.
Temel tüketim ürünlerine odaklanan bu fırsatlarda, evinizde ihtiyacınız olan pek çok gıda ürünü bulunuyor.
Eğer siz de bütçenizi dengelemek ve kaliteli ürünlere uygun fiyatlarla sahip olmak istiyorsanız, BİM'in 9 Nisan 2024 kataloğunu mutlaka gözden geçirmelisiniz.