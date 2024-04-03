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BİM'den bayrama özel fırsat: Süzme Bal 149.75, Reçel 22.50 TL, Zeytin 129.00 TL...

BİM'den bayrama özel fırsat: Süzme Bal 149.75, Reçel 22.50 TL, Zeytin 129.00 TL... BİM, 9 Nisan 2024 Salı günü için heyecan verici bir indirim haberini duyurdu! Peynir çeşitlerinden tereyağına kadar birçok ürün, o gün mağazalarında indirimli olarak satışa sunulacak. Hem mutfaklarımızı zenginleştirecek hem de bütçemize katkı sağlayacak.