BİM’den cilt yenileyen indirim: Golden Rose, Flormar, Loreal… Bu fiyata bir daha gelmez

Haber Merkezi

BİM, müşterilerinin yüzünü güldürecek yeni indirim kataloğunu 17 Aralık itibarıyla hayata geçiriyor.

Kozmetik, kişisel bakım, giyim, süt ürünleri ve et ürünlerini kapsayan geniş yelpazesiyle bu katalog, hem ev ekonomisini düşünenlerin hem de kaliteli ürün arayanların tercihi olacak.

Yeni haftanın öne çıkan ürünleri arasında dünyaca ünlü markalar dikkat çekiyor.

Flormar, Loreal Paris ve Golden Rose kozmetik ürünleri, makul fiyatlarla raflarda yerini alırken; temel gıda ürünleri de mutfaklarınıza ekonomik bir dokunuş yapacak.

Giyimden gıdaya, kozmetikten süt ürünlerine kadar her kategoride dikkat çeken fırsatlarla dolu bu kataloğu kaçırmayın.

İşte BİM 17 Aralık 2024 indirim listesi!