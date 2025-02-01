BİM’den kadınlara müjde; Dyson muadili saç şekillendirici geliyor… Üstelik 10’da 1’i fiyatına

Haber Merkezi

BİM, 7 Şubat 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu duyurdu.

Ev elektroniğinden kişisel bakıma kadar birçok ürün uygun fiyatlarla raflardaki yerini alacak.

Bu hafta öne çıkan ürünler arasında mini fırın, 2’li Türk kahve makinesi, çay makinesi, Karla el mikseri, saç şekillendirme ve kurutma makinesi, saç kurutma makinesi, şarjlı saç-sakal tıraş makinesi ve ayak masaj cihazı bulunuyor.

Ayrıca, mutfakta zaman kazanmak isteyenler için mini fırın ve Karla el mikseri de cazip seçenekler arasında yer alıyor.

BİM’in sınırlı stoklarla satışa sunacağı bu ürünleri kaçırmamak için 7 Şubat’ta mağazalara uğramayı unutmayın!

İşte BİM 7 Şubat indirim kataloğu: