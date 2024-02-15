BİM’den ucuza buzdolabı ve çamaşır bulaşık makinesi! Fiyatı gören soluğu mağazada alacak BİM 21 Şubat 2024 aktüel kataloğunu müşterileriyle buluşturdu. Daha önce görülmemiş fırsatla buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi alıcılarını bekliyor olacak. Çarşamba günü mağaza dolup taşacak…

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Türkiye’nin en çok tercih edilen market zincirlerinden biri olan BİM, Şubat ayında müşterilerine büyük bir fırsat sunuyor.

21 Şubat 2024 Çarşamba günü geçerli olacak olan indirimli ürün kataloğu yayımlandı.

Her hafta birbirinden güzel kampanyalarla vatandaşları cezbeden BİM, bu kez ev dizeceklere müjdeyi verdi.

Çok uygun fiyata beyaz eşya getiriyor. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi…

Daha önce görülmemiş fiyatlarla mağazalarda alıcılarını bekleyecek. Bu fırsatı kaçırmak istemeyen kuyruğa girecek.

İşte BİM 21 Şubat aktüel katalog