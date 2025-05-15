BİM’den yaza hazırlık: Ucuza güneş kremleri geliyor… İşte fiyatları

Haber Merkezi

BİM, 20 Mayıs'ta yeni aktüel kataloğuyla alışveriş severlere cazip fırsatlar sunuyor.

Katalogda, kişisel bakım ürünlerinden gıda ürünlerine kadar geniş bir yelpazede indirimler yer alıyor.

Özellikle vücut yağı, güneş sütü, güneş kremi, bronzluk artırıcı güneş spreyi, güneş yağı, vücut losyonu gibi yaz aylarında ihtiyaç duyulan bakım ürünleri uygun fiyatlarla satışa sunulacak.

Ayrıca, saç yağı, tıraş bıçağı, saç bakım kapsülü, diş fırçası, tüy dökücü krem gibi kişisel bakım ürünleri de bu kampanyada yer alıyor. Duş seti ve seyahat seti gibi pratik ürünlerle alışverişler daha da keyifli hale gelecek.

BİM’in 20 Mayıs aktüel kataloğunda sadece kişisel bakım ürünleri değil, aynı zamanda gıda ürünlerinde de cazip indirimler bulunuyor.

İşte BİM 20 Mayıs indirim kataloğu: