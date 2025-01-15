BİM’e bıçak seti geliyor: Kapış kapış satacak! 22 Ocak BİM Aktüel ürünleri

Haber Merkezi

BİM, 22 Ocak itibariyle evdeki ihtiyaçları karşılayacak geniş bir ürün yelpazesiyle mağazalarında dikkatleri üzerine çekiyor.

Mutfak gereçlerinden beyaz eşya kategorisine kadar pek çok üründe avantajlı fiyatlar sunulacak.

Bu tarihten itibaren, mutfakta işlerinizi kolaylaştıracak kaliteli bıçak setlerinden, çamaşır makineleri, bulaşık makineleri ve buzdolaplarına kadar birçok ürün, uygun fiyatlarla satışa sunulacak.

22 Ocak’ta mağazalarda olacak bu ürünler, hem kaliteli hem de uygun fiyatlı seçenekler arayanlar için ideal olacak.

İşte BİM 22 Ocak Aktüel Katalog...