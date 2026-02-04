Bir Başarı Hikayesi: Çöp Toplayıcılığından Dünya Yıldızlığına N'Golo Kante

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bugün milyonlarca Euro değerindeki transferleri ve mütevazı kişiliğiyle tanınan N’Golo Kante, 29 Mart 1991’de Paris’te, Mali’den Fransa’ya göç eden yoksul bir ailenin ilk çocuğu olarak dünyaya gözlerini açtı.

Hayatın sert yüzüyle çok erken tanışan Kante, henüz 11 yaşındayken babasını kaybetti.

Babasının vefatıyla ailesinin sorumluluğunu omuzlayan küçük N’Golo, annesi evlere temizliğe giderken kendisi de Paris’in banliyölerinde kilometrelerce yürüyerek çöp ve geri dönüştürülebilir atık topluyordu.

Özellikle 1998 Dünya Kupası sırasında, stat çevresinde taraftarların bıraktığı atıkları toplayarak ailesine katkıda bulunmaya çalışıyordu.

O günlerde çöplerini topladığı kupayı, 20 yıl sonra kendi elleriyle kaldıracağını muhtemelen hayal bile edemiyordu.

"BOYUN KISA" DİYENLERE İNAT BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ

Futbola başladığında fiziksel yapısı ve kısa boyu nedeniyle birçok akademi tarafından reddedildi. Ancak o, "çalışkanlık" kelimesinin sahada vücut bulmuş haliydi.

Kariyerine Fransa'nın alt liglerinde başladı. Boulogne’da oynarken bir yandan da muhasebe diploması aldı.

2015 yılında sadece 5.6 milyon sterline transfer olduğu Leicester City ile futbol tarihinin en büyük sürprizlerinden birine imza atarak Premier Lig şampiyonu oldu.

Ardından Chelsea’ye geçti ve üst üste ikinci şampiyonluğunu kazandı. 2018'de Fransa ile Dünya Kupası’nı, 2021'de ise Şampiyonlar Ligi kupasını havaya kaldırdı.

DÜNYANIN EN MÜTEVAZI YILDIZI

Kante'yi özel kılan sadece futbolu değil, karakteriydi. Premier Lig'de milyonlar kazanırken bile yıllarca eski model bir araba kullandı.

Takım arkadaşları lüks partilerde eğlenirken o, taraftarlarla evinde yemek yiyen veya utangaçlığıyla kupayı kaldırmaya çekinen o "dev yürekli" adam olarak kaldı.

TÜRKİYE’YE HAYRAN

Kante’nin bilinmeyen bir yönü de Türkiye hayranlığı.

Paris’teki diş hekimi Dr. Gökhan Çağrıcı ve ailesiyle olan yakın dostluğu sayesinde Türk kültürüne bağlanan Kante, özellikle ev köftesi, sütlaç ve çaya bayılıyor.