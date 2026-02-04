YKS başvuru tarihleri 2026: YKS başvuruları ne zaman? Başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci için 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı süreci resmen başlıyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin yayımladığı sınav takvimiyle birlikte YKS başvuru tarihleri netleşti.

Adaylar başvuru işlemlerini nasıl yapacaklarını ve hangi oturumlara katılacaklarını araştırmaya başladı.

TYT, AYT ve YDT sınavlarına girecek lise son sınıf öğrencileri ile mezun adaylar, şubat ayı itibarıyla açılacak başvuru ekranı üzerinden işlemlerini tamamlayabilecek.

Peki, üniversite sınavı başvuruları ne zaman başlayacak? Başvuru ücreti ne kadar?

YKS 2026 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ÖSYM tarafından duyurulan sınav programına göre, başvurular 6 Şubat Cuma günü başlayacak ve 2 Mart’a kadar devam edecek.

Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için ise 10-12 Mart tarihleri arasında geç başvuru imkanı sunulacak.

YKS 2026 SINAV TARİHLERİ

1. Oturum (TYT): 20 Haziran 2026 – Cumartesi (Saat: 10:15)

2. Oturum (AYT): 21 Haziran 2026 – Pazar (Saat: 10:15)

3. Oturum (YDT): 21 Haziran 2026 – Pazar (Saat: 15:45)

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2026 YKS’ye katılacak adayların merakla beklediği başvuru ücretlerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Üniversite sınavına girecek milyonlarca öğrenci, ücret bilgisinin ÖSYM tarafından yayımlanacak başvuru kılavuzu ile birlikte duyurulmasını bekliyor.