Abone ol: Google News

Ziraat Bankası'ndan kredi çıktı: Emekliye faizsiz 40.000 TL...

Emekli maaşını Ziraat Bankası'na taşıyan emeklilere özel kampanyada 40 bin TL faizsiz 12 ay vadeli kredi fırsatı yer aldı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 04.02.2026 16:51
Ziraat Bankası'ndan kredi çıktı: Emekliye faizsiz 40.000 TL...
  • Ziraat Bankası, emekli maaşını bankaya taşıyanlara 40.000 TL faizsiz 12 ay vadeli kredi sunuyor.
  • Mevcut müşterilere ise 25.000 TL faizsiz 3 ay vadeli nakit avans imkanı tanınıyor.
  • Başvurular şubelerden ve dijital kanallardan yapılabilecek.

Yeni emekli olan ve maaşını Ziraat Bankası'na taşıyanlara müjde...

40.000 TL %0 Faizli 12 ay vadeli kredi kampanyası duyuruldu.

Aynı zamanda mevcutta maaşını Ziraat Bankasından alanlara 25.000 TL %0 Faizli 3 ay vadeli taksitli Nakit avans kampanyası açıklandı.

Kredi kullanmak için şubelerden veya dijital kanallardan başvuru yapılabilecek.

İşte, kampanya detayları...

Bilgi Haberleri