Ziraat Bankası'ndan kredi çıktı: Emekliye faizsiz 40.000 TL...

- Ziraat Bankası, emekli maaşını bankaya taşıyanlara 40.000 TL faizsiz 12 ay vadeli kredi sunuyor.
- Mevcut müşterilere ise 25.000 TL faizsiz 3 ay vadeli nakit avans imkanı tanınıyor.
- Başvurular şubelerden ve dijital kanallardan yapılabilecek.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Yeni emekli olan ve maaşını Ziraat Bankası'na taşıyanlara müjde...
40.000 TL %0 Faizli 12 ay vadeli kredi kampanyası duyuruldu.
Aynı zamanda mevcutta maaşını Ziraat Bankasından alanlara 25.000 TL %0 Faizli 3 ay vadeli taksitli Nakit avans kampanyası açıklandı.
Kredi kullanmak için şubelerden veya dijital kanallardan başvuru yapılabilecek.
İşte, kampanya detayları...