Bir daha asla öyle uyumayacaksınız! Bebek gibi cildin sırrı meğer uyku şeklindeymiş… Uyuma şeklinizle cildinizde kırışıklıklara neden olabilmeniz mümkün. Cildin kırışmaması, adeta bebek gibi bir cilde sahip olmak için ise uyku şeklinizi değiştirmeniz yeterli.

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Sağlıklı bir gece uykusunun günlük hayatımızdaki birçok alan üzerindeki etkileri yok sayılmayacak kadar fazla. Konsantrasyonu arttırmada ve stresi azaltmada iyi bir gece uykusunun eline kimse su dökemez.

Vücut sağlığından zihin sağlığına birçok şeyde etkili olan uyku cildimiz konusunda da püf noktalar barındırıyormuş. Uyku şeklimizin cildimizde kırışıklıklar yaratması mümkün olabiliyor.

Halk arasında bilinen adıyla “güzellik uykusu” kavramı, aslında cildin yeni kolajen üretmesine yardımcı olması ve yeterli uykunun dehidrasyona neden olmamasıyla ilgili olarak ortaya çıkmıştır.

Bir daha asla öyle yatmayacaksınız…

Uyku şeklimizle cildimizde ince çizgilere ve kırışıklıklara da neden olabilmemiz mümkündür.

Uyku uzmanlarının yaptıkları açıklamalara bakıldığında, özellikle yan yatma yüzde kalıcı ince çizgilere neden olabiliyormuş.

Ayrıca uzmanlar, cildimizin, gece boyunca yastıklar veya çarşaflarla sürtündüğünde, özellikle gözlerimiz ve ağzımız çevresinde erken kırışıklıkların ve çizgilerin gelişmesine neden olabileceğini de belirtmişlerdir.

Uzmanlara göre yüzüstü yatmak ise, yüzün tamamının yastık yüzeyine maruz kalması ciltte kronik değişikliklere sebep olabilir.

Peki nasıl yatılması gerekir

Uzmanlara göre yatma şeklinizi bu şekilde düzelttiğinizde cildinizde oluşabilecek çizgilere veda edeceksiniz.

Sırt üstü yatmak erken yaşanmayı önleyerek, cildinizde uyku sırasında oluşabilecek kırışıklıkların tamamıyla önüne geçecek.

Ayrıca, pamuk yastık kılıfı yerine ipek kılıflar ile değiştirerek yattığınız esnada başınızı 20 ila 30 derece arasında kaldırdığınızda da cilt sağlığınızı olumlu yönde etkileyecekler adımlar atmış olacaksınız.