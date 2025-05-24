Bir devrin sonu geldi! Bu para tarihe karışıyor: Artık basılmayacak

Haber Merkezi

Amerika Birleşik Devletleri, yıllardır süregelen tartışmalara son noktayı koydu.

ABD Hazine Bakanlığı, ekonomik anlamda verimsiz olduğu gerekçesiyle 1 sentlik madeni paraların üretimini durdurma kararı aldı. Bu kararla birlikte, ABD’de küçük değerli madeni paralar tarih oluyor.

Amerikan medyasına açıklama yapan Hazine Bakanlığı yetkilileri, ABD Darphanesine bu ay son kez 1 sent siparişi verildiğini belirtti.

Böylece 1 sentin üretimi resmen sonlandırıldı. Bu karar, yıllardır maliyeti tartışılan 1 sentin ekonomik yük haline gelmesi nedeniyle alındı.

MALİYETİ DEĞERİNİN ÜÇ KATINDAN FAZLA

Darphane yetkilileri, 1 sentlik madeni paranın üretim maliyetinin, kendi nominal değerini aştığını ifade etti.

Açıklamalara göre, bir adet 1 sent üretmek için 3,7 sent harcanıyor. Bu durum, yıllık bazda milyonlarca dolarlık kamu kaynağının verimsiz kullanılması anlamına geliyor.

Alınan kararın ardından, ABD Hazine Bakanlığı yılda yaklaşık 56 milyon dolarlık tasarruf hedefliyor.

Bu tasarruf, üretim maliyetleri, dağıtım ve stoklama giderleri göz önüne alındığında kamu bütçesi için ciddi bir kazanım olarak değerlendiriliyor.

DONALD TRUMP TALİMAT VERMİŞTİ

Üretimi sonlandırılan 1 sent kararı, aslında beklenen bir gelişmeydi. Eski ABD Başkanı Donald Trump, Şubat ayında yaptığı açıklamada, Hazine Bakanlığı yetkililerine 1 sentin üretiminin durdurulması yönünde talimat verdiğini açıklamıştı.

Kararın ardından, 1 sentlik madeni paraların ilerleyen yıllarda koleksiyon değeri kazanması bekleniyor.